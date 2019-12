Un projet d'élevage de 29.999 poules pondeuses fait polémique à Rigney dans le Doubs

Rigney, France

Un nouveau projet de poulailler géant fait polémique dans le Doubs : un an après celui de Flangebouche, il s'agit cette fois d'un élevage situé à Rigney. Deux frères, agriculteurs associés installés dans le village, veulent ouvrir une exploitation de 29.999 poules pondeuses, en plein air, sur un terrain de 12 hectares qui leur appartient. Clément et Damien Tisserand, du GAEC de La Roche, prévoient aussi de construire un bâtiment qui servirait de salle d'élevage. Les poules produiraient 25.000 œufs par jour, destinés ensuite à l'entreprise régionale Coquy, basée à Flagey, qui les vendrait dans les magasins francs-comtois.

La Préfecture demande des précisions

Ces agriculteurs ont déclaré leur projet auprès de la Préfecture du Doubs, qui est en train d'examiner le dossier. Au delà de 30.000 poules, les procédures sont plus lourdes pour obtenir une autorisation. "On est en train de leur demande des précisions" explique Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la Préfecture du Doubs, "d'abord car on se trouve en zone AOP et aussi par rapport au bien-être animal, pour savoir comment tout cela va fonctionner". Il attend aussi l'avis du maire de Rigney, qui reconnaît que tout est réglementaire dans le permis de construire, mais émet des réserves, sur la proximité de la rivière l'Ognon et d'un monument historique.

Inquiétudes sur les fientes

D'autres voix s'élèvent contre ce projet d'élevage et font part de leurs inquiétudes. L'association France Nature Environnement (FNE) pointe du doigt la concentration importante d'animaux, à la fois pour la santé de ces poules mais aussi pour les conséquences écologiques : "On concentre les poules, la quantité d'eau et de nourriture qu'il faut leur fournir et la quantité d'énergie" selon Gilles Benest, vice-président FNE 25-70. Il s'inquiète aussi des risqués liés aux fientes, à proximité de la rivière L'Ognon. "On est quand même dans le Doubs, sur un territoire fragile sur le plan des sols. On ne peut faire n'importe quoi là-dessus!"

Ce genre de projet, c'est la fin du monde paysan" - Jérémy Colley de la Confédération paysanne

Autre opposition, celle de la Confédération paysanne, qui dénonce le type d'agriculture défendue par ces élevages industriels : "Ce genre de projet c'est un peu la ferme des milles vaches" compare un des portes-parole de ce syndicat agricole, Jérémy Colley. "Ce mode d'agriculture intensif c'est la fin du monde paysan" car il menace les autres éleveurs, estime le syndicat.

