Un projet de carrière de galets menace 66 hectares de terres agricoles à Barbentane

A Barbentane, un agriculteur s'inquiète d'un projet de carrière de galets. La plaine à la confluence du Rhône et de la Durance regorge de galets de grande qualité. Le groupe de travaux publics Eurovia veut y creuser une carrière sur 66 hectares à l'emplacement de ses champs de salades et de melons. L'agriculteur s'inquiète pour son entreprise mais aussi pour la solidité des digues du Rhône et la pollution de la nappe phréatique.

Le maire de Barbentane confirme des contacts informels. Il promet de soumettre le projet à la consultation des habitants.

France Nature Environnement, l'association de défense de l'environnement, se dit "intriguée" par ce projet. FNE 13 annonce qu'elle sera "vigilante" lorsque le projet sera présenté devant les différentes commission qui doivent donner leur accord.

Rendre la terre agricole pour une carrière, c'est impossible pour le maraicher

A quelques mètres du Rhône, Mohamed El Madani montre son champ. La parcelle vient d'être travaillée pour "planter des salades qui partiront à Rungis". Il emploie une quarantaine de personnes et s'indigne du projet du groupe Eurovia. L'entreprise de travaux publics veut creuser à une douzaine de mètre de profondeur sur 66 hectares pour alimenter ses chantier alentours. "Priorité aux circuits courts" indique Eurovia sur ces documents. Après l'exploitation de la carrière, un lac de 40 hectares remplacera les salades et les melons.

Le maraicher soupire devant les hangars de ses 25 tracteurs : " je vais en faire quoi ? " Il est révolté : "rendre les terres pour une carrière, c'est impossible ! Dès qu'ils vont toucher la nappe phréatique, ils vont polluer l'eau et l'agriculture va disparaitre! " Mohamed El Madani estime que les autres agriculteurs alentours seront eux aussi privés d'eau.

Risques pour la digue du Rhône

Le conseiller de l'exploitation agricole, refuse que le bail soit repris par le propriétaire pour creuser une carrière. Nabil Filali s'inquiète pour l'environnement et le risque inondation. Eurovia veut en effet aménager un quai sur le Rhône pour transporter les galets en péniche. "Retirer les terres agricoles pour les transformer en carrière, c'est vraiment révoltant ! Comme on est au bord du Rhône et de la Durance, il y a le danger de la fragilisation des digues. Rognonas, Graveson, Boulbon, toutes ces terres seraient inondées et nous signalons que la société a déjà provoqué des désastres à Cheval Blanc ".

Consultation prévue des habitants de Barbentane

Le maire de Barbentane parle pour l'instant de contacts informels avec Eurovia : " le premier devoir d'un maire, c'est d'éviter la pollution et la raréfaction de la ressource en eau. Si ca devait se faire, des scientifiques étudieront la chose pour l'enquête publique".

Jean Christophe Daudet promet de consulter les habitants sur le projet : "je ne suis pas prêt à tout accepter. Je ne veux pas d'atteinte grave à l'environnement, à la faune et la flore sur le village. Après il y a bien sûr les retombées financières pour le village et les habitants, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il y a aura un accord. De toute manière pour que la chose se fasse, il faut une enquête d'utilité publique et une révision du plan local d'urbanisme. Une fois que le projet sera présenté en conseil municipal, il y aura une consultation des habitants pour connaitre leur opinion sur ce sujet".

Pour l'instant, l'agriculteur est en conflit avec le propriétaire des terres approché par Eurovia.

Document de travail du projet de carrière à Barbentane (13) © Radio France - Philippe Paupert