Un projet de culture de moules fait polémique sur Agon-Coutainville

Un lotissement de chantiers à naissains est constitué de rangées de pieux d’une hauteur d’1,50 mètre maximum et d’une longueur maximale de 100m. L’objectif étant d’avoir moins de petites moules car depuis quelques années elles mangent la nourritures des plus grosses et ralentit leur croissance. Sans oublier les araignées qui déciment des élevages. D'où cette technique destinée à mettre en attente des naissains de moules sur cordes avant de les ensemencer sur les bouchots. Mais à Agon-Coutainville, pour l'association « Les amis de la côte des havres » le projet viendrait élargir les surfaces de mytiliculture et nuirait gravement à la biodiversité, Ivan Tatard est le fondateur de l'association "ce qui nous fait peur ce sont les dérives, dans les années 2000 on ne pouvait rien faire à Chausey qui était une zone naturelle protégée aujourd'hui il y a des étendues impressionnantes de conchyliculture et des tracteurs. Il faut un moment des contraintes. Les arbres ne peuvent pas pousser jusqu'au ciel." L'association a écrit dernièrement au préfet de la Manche pour demander l’annulation de l'arrêté pris le 14 octobre dernier autorisant le projet sur Agon.

ⓘ Publicité

"La mytiliculture est source de vie"

Aujourd'hui la contestation est très localisée sur Agon-Coutainville qui représente 90 km sur les 300 km de bouchots dans la Manche mais les premières installations elles datent de 2013. Il y en a à Pirou, Coudeville, Donville, Bréville et bientôt Lingreville et Bricqueville-sur-Mer. Avec une production de 16 500 tonnes annuelle, la Manche est le premier département producteur de moules en France, pour environ 80 entreprises. L'association pointe aussi du doigt la menace sur la biodiversité avec d'éventuelles pollutions ce que réfute totalement Loïc Maine le vice-président du Comité régional de la conchyliculture ** : "ce sont des naissains nés naturellement, il n'y a pas d'atteinte à la diversité au contraire la mytiliculture est source de vie, il n'y a qu'à voir les poissons et les coquillages "**

Le Comité Régional de la Conchyliculture et l'association « Les amis de la côte des havres » ont décidé de se retrouver à la mi-janvier autour d'une table pour discuter du futur projet de culture de moules sur Agon-Coutainville.