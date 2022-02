Un projet de ferme photovoltaïque inquiète près de Noyers-sur-Serein

Des panneaux solaires installés sur plus de trois cents hectares.

Un projet de ferme agri voltaïque est en train d'émerger entre Noyers-sur-Serein, Censy et Annay-sur-Serein. Des panneaux solaires pourraient être installés sur plus de trois cents hectares. Une initiative portée par un collectif de douze agriculteurs des environs. Selon eux, le projet permet une transition écologique en douceur tout en assurant un revenu complémentaire lorsque les rendements sont mauvais. Mais ces arguments n'ont pas convaincu l'association "vivre à Noyers" qui rejette totalement cette initiative. Son président Luc Evrard parle "d'usine solaire" et d'une menace pour la faune et la flore des environs. "Noyers-sur-Serein comporte une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique qui figure comme tel au patrimoine national d'inventaire naturel. Hors, ce projet empiète sur la zone elle-même. On y trouve un certain nombre d'espèces animales, notamment des papillons, et des plantes protégées réglementairement et pour certaines menacées ou en voie de disparation et il va de soi qu'installer des centaines de panneaux solaires va modifier le biotope".

L'association Vivre à Noyers" s'inquiète

Le collectif d'agriculteurs se veut de son coté rassurant. Rien ne sera laissé au hasard, un permis de construire doit être déposé et une étude d'impact doit être menée, explique Charles de Poumayrac, chef du projet. Le collectif précise également que les panneaux solaires seront installés dans des parcelles au rendement très faible qui nécessitaient l'utilisation de pesticides. Cela permettra donc de réduire l'impact environnemental dû à l'utilisation de ces produits. "Dans cette étude d'impact , nous réalisons une étude environnementale sur les quatre saisons , justement pour relever la biodiversité en place. Pour voir dans un premier temps s'il y a des espèces protégées sur ces zones d'études. Si c'est le cas, le projet en tiendra compte" assure Charles de Poumayrac.

Cent vingt mégawatts par an

A terme, ce champs photovoltaïque devrait permettre de produire cent vingt mégawatts par an. Le collectif espère déposer un permis de construire d'ici un an.