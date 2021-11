Le groupe breton Mytilimer s'apprête à implanter un élevage intensif de truites à proximité du port du Tinduff à Plougastel-Daoulas (Finistère). Un collectif de riverains et de plaisanciers s'inquiète des conséquences, notamment pour l'environnement et la biodiversité marine.

Un projet de ferme piscicole en rade de Brest inquiète riverains et plaisanciers

La future ferme marine de Mytilimer fait des vagues en rade de Brest. Le groupe de Cancale (Ille-et-Vilaine) s'apprête à immerger trois bassins d'élevage à seulement 300 mètres du môle du port du Tinduff. Une concession existante, propriété des Viviers de Keraliou, qui était inexploitée depuis près d'une trentaine d'années. Le leader européen de la conchyliculture prévoit d'y faire grandir six mois par an 20 tonnes de truites.

Aucune analyse d'impact

"Les installations du port ne sont pas du tout prévues pour un tel trafic", estime Dominique Rimaud, de l'association des usagers du port du Tinduff. Qui ne voit pas de plus-value économique pour le territoire, sachant que les poissons seront ensuite acheminés et transformés en Ille-et-Vilaine. Un seul emploi, saisonnier de novembre à mai, devrait être créé sur place. Outre les nuisances de l'activité, c'est surtout l'éventuel impact sur l'environnement qui est redouté. "Malgré que nous soyons en zone Natura 2000, proches de sites de maërls protégés, avec des hippocampes qui nichent dans les fonds à proximité, aucune analyse d'impact n'a été réalisée", s'insurge Hugues Mercier, un riverain particulièrement mobilisé. L'étude d'impact n'est pas légalement obligatoire jusqu'à 20 tonnes de production, mais les habitants dénoncent l'absence de concertation dans ce dossier.

On est complètement mis devant le fait accompli

Pour s'informer sur le projet et éventuellement engager des recours, un collectif a été créé par des riverains et plusieurs associations locales (celle des usagers du port, l'Amicale du Tinduff, et l'association des Vieux Gréements). Un avocat s'est proposé pour défendre les intérêts des habitants. Le collectif, qui tenait mardi 2 novembre sa deuxième réunion publique, prépare sa riposte.

La mairie promet une surveillance

Pour la mairie de Plougastel-Daoulas, le projet "ne pose pas de problème particulier". Conscient des "tensions au Tinduff", Jean-Jacques André, l'adjoint en charge des ports, prône l'apaisement. Il assure que l'exploitant s'est engagé à "accepter que l'on puisse faire des photos voire des prélèvements marins" pour surveiller les effets sur l'environnement. A postériori donc, si les autorités délivrent l'autorisation d'exploitation.

Le préfet du Finistère devrait d'ailleurs donner son feu vert dans les prochains jours. La commission des cultures marines a émis un avis favorable le 27 octobre. L'entreprise n'a pas attendu pour débuter les travaux : les installations sont déjà en cours de montage avec l'aval de la municipalité. "Ça fait vraiment passage en force", constate amèrement un riverain.