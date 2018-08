Vatan, France

La réunion publique prévue ce vendredi 31 août, à 19h, à la salle des fêtes de Meunet-sur-Vatan, pourrait être agitée. Un groupe d'agriculteurs viendra y présenter son projet d'usine de méthanisation. L'idée est d'utiliser des déchets organiques d'origine végétale (mélange de céréales) et animale (lisier de porc) pour produire du biogaz. Le site choisi, un espace de quatre hectares situé à un peu plus d'un kilomètre du bourg de Meunet, est justement à proximité d'une grosse conduite souterraine appartenant à GRTgaz.

Un complément de revenu pour les agriculteurs

Eric Van Remorteere, exploitant agricole à Reboursin (et par ailleurs maire de la commune), fait partie de ceux qui portent le projet. Pour lui, il présente un intérêt sur le plan écologique, mais aussi économique. Sur le plan écologique, car la méthanisation produit, en plus du biogaz, du digestat, une matière humide qui sert d'engrais et qui remplacerait ainsi les produits chimiques aujourd'hui utilisés. "C'est aussi donner de la résilience à des exploitations fortement éprouvées ces dernières années avec des prix agricoles parfois loin de ce que l'on pourrait attendre", explique Eric Van Remorteere. Pour la production de gaz, les participants au projet seraient en effet rétribués. Le chiffre d'affaires de l'usine est estimé à 800.000 euros par an, à répartir entre une dizaine d'exploitations.

L'usine serait implantée à 1,3 km du bourg de Meunet, à proximité d'une conduite de GRTgaz © Radio France - Sarah Tuchscherer

Les riverains craignent des nuisances

A Meunet-sur-Vatan, le projet suscite des réserves chez les membres de l'association Meunet Patrimoine Préservé. Il y a quelques années, elle s'est battue contre l'implantation d'éoliennes autour du village, cette fois, c'est ce projet d'usine de méthanisation qui est contesté. Son président, André Franchaud, affirme ne pas être opposé au principe qui consiste à produire du gaz à partir de déchets organiques, mais il aurait souhaité que l'usine soit installée plus loin des habitations : "Une dizaine d'agriculteurs sont concernés, il devrait être possible de trouver un autre endroit, sur les 3.000 hectares de terres qu'ils possèdent". Les craintes de l'association portent principalement sur deux points : les nuisances liées au transport de la biomasse jusqu'au méthaniseur (28.000 tonnes par an) et celles liées aux odeurs (elles devraient, selon les agriculteurs, rester limitées puisque le modèle choisi fonctionne en circuit clos).

Le dossier administratif est en cours de constitution, les porteurs du projet espèrent pouvoir le déposer en préfecture le mois prochain. D'ici là, avec la réunion du 31 août, ils espèrent gagner le soutien des riverains.