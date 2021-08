Un projet européen menace la filière lavande selon les distillateurs Vauclusiens

"L'huile essentielle de lavande c'est de la vapeur d'eau, rien de toxique", s'exclame Christian Bordes, président des distillateurs du Vaucluse. Il s'inquiète d'un projet de l'Union Européenne.

Dans le cadre de son "Pacte vert", l'Europe prévoit une révision de sa "stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques". Son objectif ? Renforcer les réglementations européennes pour éliminer les produits toxiques. Sur le papier, l'idée est en faveur de la protection des ressortissants Européens. Mais dans les faits, les acteurs de la filière lavande perçoivent cette révision réglementaire comme une menace.

"Les huiles essentielles sont considérées comme des produits chimiques et doivent être évaluées avec les mêmes méthodologies. Elles sont, selon les situations, assimilées à des mélanges de constituants. Or les huiles essentielles, comme tous les produits naturels, sont des substances complexes composées d’une multitude de constituants, qu’il n’est pas possible de supprimer sans altérer leur identité et leurs propriétés", alerte le comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises. Christian Bordes s'interroge : "Si on étiquette l'huile essentielle de lavande avec des pictogrammes de produits chimiques, qu'est-ce que vont se dire les consommateurs ?"

La lutte s'organise

Alors pour se défendre face à ce projet européen, les producteurs plantent des panneaux "lavande en danger" et incitent les consommateurs à signer une pétition en ligne. Le député Julien Aubert a même envoyé un courrier, le 22 juillet dernier, au ministre de l'agriculture. "L’impact sur la production d’huiles essentielles est direct car cette réglementation les considère comme des produits chimiques à part entière. Soumises à ce cadre réglementaire contraignant pousserait les producteurs à revoir la composition de ces huiles à tel point qu’au mieux, leurs propriétés s’en verraient altérées et au pire, compte tenu de l'inadaptabilité des méthodes d’évaluation pour ces produits particuliers, elles pourraient être considérés à tort comme trop dangereuses et donc interdites", pointe le député Les Républicains du Vaucluse.

La nouvelle réglementation pourrait être adoptée en 2022.