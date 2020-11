Un projet mêlant agriculture et panneaux solaires inquiète à Auzouer-en-Touraine

Depuis quelques jours, quelques habitants d'Auzouer-en-Touraine, au nord de l'Indre-et-Loire sont inquiets : un projet d'agrivoltaïsme dans leur commune leur a été présenté.

Une entreprise basée près de Bordeaux, Green LightHouse Développement, compte installer 35 hectares de panneaux photovoltaïques en hauteur sur plusieurs parcelles agricoles, au-dessus des cultures et des élevages de 9 agriculteurs. Un jeune berger doit aussi s'installer avec 500 brebis qui vivront en partie sous les panneaux

À terme, 40 000 foyers pourraient être alimentés par cette énergie selon la société. Jacques Choplin, un habitant, n'est pas contre le projet. Mais sa maison se situe à proximité d'une des parcelles retenues et il craint une pollution visuelle, comme "une trentaine d'autres" riverains.

On aura une vue directe, l'arrière des panneaux sera à une hauteur de 2,80 m, donc 3 m avec les arbres [qui cacheront les panneaux]. Ce qui fait que moi ou d'autres voisins, on aura carrément un mur alors qu'aujourd'hui on a une vue dégagée.

Le projet initial présenté il y a un peu plus d'un an devait se tenir plus loin des zones d'habitation. Jacques Choplin regrette donc encore plus la situation. Mais pour le président de Green LightHouse Développement David Portales, "rien n'est figé."

Là, on a proposé un optimum technique, économique et agricole. Après, on a de multiples scénarios, on a des études sur un périmètre extrêmement étendu donc ça veut dire qu'on a des zones de repli. Il y a une réaction un peu vive mais qui a le mérite de poser le débat et c'est un débat qui démarre.

Une concertation débute en ce moment selon l'entreprise, qui doit présenter une nouvelle version de son projet dans les prochaines semaines avec des photomontages précis. Le maire reste favorable mais souhaite maintenant jouer un rôle de médiateur entre tous les acteurs. Le sujet doit être évoqué ce jeudi en conseil municipal.

Le coût du projet est conséquent : environ 60 millions d'euros d'investissements privés. Si la concertation aboutit d'ici 5 mois, les moutons et les panneaux pourraient arriver en 2023 après une enquête publique et la réception des autorisations.