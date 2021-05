Un projet pour vendre la viande du gibier chassé dans les Ardennes en circuit-court

90 % du gibier consommé dans les Ardennes est importé. Un projet d'atelier de découpe de chevreuils, de sangliers et de cerfs est à l'étude pour créer un circuit-court de la venaison ardennaise.

Les Ardennes veulent vendre la viande de gibier en circuit court. Aujourd'hui, 90 % des sangliers, chevreuils et cerfs consommés dans les Ardennes sont importés d'Europe de l'Est, d'Amérique du Nord et de Nouvelle-Zélande, tandis que les animaux abattus par les chasseurs ardennais partent à l'étranger, en Belgique notamment.

Une viande importée de Nouvelle-Zélande ou des Etats-Unis, c'est 17 kilos de CO² émis, alors qu'une viande consommée localement c'est 3 kilos de CO² - Guillaume Maréchal préside le Parc naturel régional des Ardennes

Pour changer la donne, il fallait que les Ardennes se dotent d'un atelier de découpe du gibier. C'est le projet porté par le Parc Naturel régional des Ardennes, la Fédération de chasse des Ardennes et Ardenne Métropole.

Une étude est lancée pour installer un atelier sur le site de l'abattoir de Charleville-Mézières, dans un bâtiment de 700 mètres carrés. Pour pouvoir fournir l'atelier de découpe ardennais, les sociétés de chasse devront s'équiper de chambres froides pour conserver les carcasses.

L'atelier de découpe du gibier s'installerait dans l'ancienne triperie de l'abattoir de Charleville-Mézières © Radio France - Alexandre Blanc

La viande traitée sur place, serait ensuite revendue aux bouchers, charcutiers, restaurateurs et grandes surfaces. 6 autres sites en France ont pour projet d'expérimenter la vente de viande de gibier en circuit court.

Chaque année, 500 grands cervidés, 6800 chevreuils et 8500 sangliers sont chassés dans les Ardennes.