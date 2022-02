Un quatrième foyer de grippe aviaire en Vendée : 12.000 dindes abattues

Un nouveau foyer de grippe aviaire a été détecté en Vendée. C'est le quatrième depuis le début de l'année 2022 dans le département. Après Beaufou, Saint-Hilaire-des-Loges, Saint-Christophe-du-Ligneron, cette fois c'est un élevage de dindes à Maché qui a été contaminé. 12.000 dindes ont dû être abattues entre jeudi après-midi et vendredi matin. Comme dans les autres cas, l'éleveur sera indemnisé. Des périmètres de protection et de surveillance ont été mis en place.

"Ce nouveau cas a pour conséquence de fusionner les zones de surveillances du foyer de Saint-Christophe-du-Ligneron et de celui de Maché. Cette zone de surveillance est considérée comme non stabilisée", précise la préfecture de la Vendée.

Les communes concernées dans le rayon des trois kilomètres du foyer de Saint-Christophe-du-Ligneron et par le rayon des trois kilomètres du foyer de Maché sont : Saint-Christophe-du-Ligneron, Saint-Paul-Mont-Penit, Challans, Commequiers, Mâché, Apremont.

Les communes concernées par la zone des 10 km sont les six communes précitées, Falleron, Coëx (au nord de la D6 et D2006), Saint-Maixent sur Vie, Soulans (à l’est de la D69, D82, D103 et au sud de la D205), La Garnache (au sud de la D75 et à l’est de la D32), Froidfond (au sud de la D75), Grand’landes, Saint Etienne du Bois (au sud de la D81), Palluau, La Chapelle Palluau, Aizenay (à l’ouest de la rue de la Guibretière et à l’ouest de la D978).

La chasse au gibier à plumes et au gibier d’eau sera interdite sur ces douze communes.