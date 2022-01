Un référent bien-être animal dans chaque exploitation: "on nous infantilise" pour cet éleveur d'Astillé

Chaque élevage élevage doit, depuis le 1er janvier, se doter d'un référent bien être animal. Et dans le cas des élevages de porcs et de volailles, ce référent doit suivre un formation spécifique obligatoire. Une mesure qui fait grincer des dents certains éleveurs mayennais.

Depuis le 1er janvier, chaque élevage doit déterminer, parmi ses membres, un référent bien être animal. Cela concerne tous les élevages d’animaux domestique et d’animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Dans le cas des élevages de porcs et de volailles, ce référent devra suivre une formation spécifique obligatoire, qui doit être faite dans les six mois.

Une mesure qui fait grincer des dents chez les éleveurs mayennais. "Ça nous fait doucement rire chez les agriculteurs, explique Mickaël Guilloux, éleveur de porc à Astillé, et secrétaire général de la FDSEA 53. Moi je m'occupe de mes animaux depuis l'âge de douze ans, le bien être animal chez moi, c'est du quotidien. Donc on le fera, mais je me demande qui va former qui dans cette histoire."

Selon lui, les agriculteurs sont bien au courant de ce qu'ils doivent mettre en place pour protéger leurs animaux. Il a d'ailleurs adapté dernièrement son installation, avec des chaines et du bois, pour que ses animaux puissent s'amuser "conformément aux nouvelles règles", montre t-il.

Puisqu'il est en charge de son exploitation, il en deviendra donc le référent bien être animal et suivra la formation. Mais un peu à contre-coeur. "On a l'impression qu'on nous infantilise, déplore-t-il. On pense que cette nouvelle règle, elle répond plus à l'inquiétude d'une partie de la société, de la population, plus qu'à un réel soucis qu'il pourrait y avoir en élevage."

Et il le clame : toute personne se posant des questions sur le bien-être des animaux dans son exploitation peut venir la visiter.