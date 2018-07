Un pêcheur de Berre-l'Étang a remonté lundi un requin-renard commun avec une canne servant à la pêche au thon. Une belle prise effectuée entre l'archipel du Frioul, à Marseille, et Ensuès-la-Redonne.

Nacer et sa canne à pêche

Marseille, France

Un requin totalement inoffensif, mais mesurant six mètres de long, a été pêché lundi au large du Frioul. Un requin-renard commun qui a donné du fil à retordre à Nacer, un passionné de pêche qui n'avait jamais remonté aussi belle prise. Après avoir cassé sa canne et bataillé pendant de longues minutes avec le requin, le pecheur de Berre-l'Étang est parvenu à couper sa ligne et laisser repartir l'animal par 75 mètres de fonds. Cette pêche exceptionnelle s'est déroulée à deux kilomètres à peine des côtes.

Si vous rencontrez des requins échoués, contactez le groupement phocéen d'étude des requins au 06.50.41.38.47.