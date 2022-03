"Un risque pour le pouvoir d'achat du consommateur" : la hausse de coût de production inquiète les agriculteur

"Je pense que si le foncier agricole devient une valeur refuge pour certains spéculateurs, il risque d'y avoir des dérives, cela pourrait prendre une dimension exponentielle". Invité de France Bleu Picardie ce mercredi, Denis Bully, le président de la FDSEA 80 est revenu sur la vente aux enchères de terres agricoles, mardi au tribunal d'Amiens. "Il est prioritaire que le fermier puisse avoir accès à la propriété lorsque l'occasion se traduit, avec des prix cohérents".

Les filières de la volaille, du porc ou encore des céréales particulièrement touchées par la guerre en Ukraine

L'agriculteur est aussi revenu sur la situation difficile du monde agricole en cette période de guerre en Ukraine : "On avait déjà une inflation qui était déjà inquiétante, notamment sur le coût de l'énergie. Et puis globalement avant la guerre, nos charges avaient déjà pris une augmentation de 15%, détaille Denis Bully. Avec cela, on voit les limites de la mondialisation alors que tout semblait bien fonctionner depuis 25 ou 30 ans. Et là, nous sommes peut-être à l'aube d'un phénomène que nous n'avons jamais connu", prédit le président de la FDSEA 80, qui indique que parmi les filières les plus touchées, il y a notamment celle de la volaille, du porc ou du lait. Mais aussi les céréales, "tout en sachant que c'est toujours des résidus de récolte de 2021 alors qu'on connaît pas comment vont se passer les moissons l'été prochain. Les engrais ont augmenté considérablement et donc les frais de culture vont être aussi en rapport et on va rogner les marges - c'est une double peine", résume Denis Bully.

Les candidats à la présidentielle "doivent aussi parler des sujets agricoles"

D'autant qu'avant le début de la guerre en Ukraine, les agriculteurs manifestaient déjà pour la hausse des coûts de revient, avec notamment la loi Égalim 2, censée mieux rémunérer les producteurs : "Ce qui m'inquiète, c'est que les signatures entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs font que _beaucoup d'accords risquent d'être caducs avec l'augmentation des charges que l'on connaît aujourd'hui, et donc l'emballement des prix que l'on connaît dans les grandes surfaces_. Globalement, sur le commerce, il y a un risque, à terme, de se retourner dans le sens où le consommateur ni son pouvoir d'achat ne peut pas répondre à cette hausse des prix", redoute le président de la FDSEA 80.

A trois semaines du premier tour de la présidentielle, Denis Bully se dit également "inquiet" sur la place des agriculteurs dans cette campagne électorale : "Aujourd'hui, l'ensemble des candidats sont orientés vers les sujets de géopolitique ; mais si on veut vraiment avoir un discours de politique global, il faut aussi parler des sujets agricoles parce qu'on voit aussi la répercussion de la perturbation des marchés agricoles dans notre quotidien en France et sur les marchés étrangers".