Un robot pour désherber les vignes bientôt commercialisé à Pertuis

C'est la nouvelle fierté de l'entreprise Pellenc de Pertuis. Un robot qui va traiter la vigne à la place des viticulteurs. Cet engin révolutionnaire devrait trouver son public assez rapidement. "Nous nous sommes aperçus qu'avec l'interdiction du glyphosate les viticulteurs pouvaient passer jusqu'à 12 fois plus de temps pour désherber leurs parcelles" assure Christophe Aubé, fondateur et président de Agreenculture.

Cette entreprise basée à Toulouse conçoit toute la partie robotique. "Les techniques que nous utilisons existent depuis longtemps dans l'aéronautique, mais nous les avons poussées plus loin pour gagner en précision et fiabilité".

De son coté l'entreprise Pellenc, qui compte 500.000 clients à travers le monde, met son savoir faire industriel pour assembler et commercialiser ce robot. Jean-Marc Gialis le directeur général du groupe est très enthousiaste sur ce projet : "Les viticulteurs qui n'ont pas assez de main d'œuvre pour traiter toute leur parcelle, ou qui préfèrent faire d'autres tâches, dans leur cave ou auprès de leur clientèle, y trouveront sans doute un intérêt".

Un robot entièrement autonome

Car ce robot baptisé Ceol, qui ressemble à un tracteur agricole truffé de technologie, sera en capacité de se passer entièrement de la main de l'homme. "Il y a d'abord un balisage de la parcelle, qui est préparée pour éviter des trous, des obstacles, qui pourraient gêner la machine, on numérise la parcelle pour indiquer au robot où aller. Il y a tout un tas de capteurs sur le robot, et une très importante partie informatique. Il faut que nous soyons en capacité d'agir à distance et de reprendre la main s'il y a un bug" poursuit Jean-Marc Gialis.

Ce robot connecté suivra donc un parcours préétabli, et pourrait ainsi travailler 12 heures d'affilée sans intervention humaine. À terme on peut même imaginer, sur une même parcelle, plusieurs robots effectuant des tâches différentes. Cela existe déjà en Californie, des tests ont été réalisés en France sur des champs de maïs. D'après Christophe Aubé de Agreenculture, cela pourrait arriver en France dans les trois ans qui viennent.

Bientôt une agriculture entièrement robotisée ?

De là à imaginer une agriculture dans laquelle les paysans sont remplacés par des robots, il n'y a qu'un pas que ne veut pas franchir le directeur général de Pellenc : "Le robot n'est pas là pour remplacer l'homme, mais pour lui permettre de continuer à exploiter ses parcelles. Bientôt, avec l'intelligence artificielle ils seront capables de corriger eux-mêmes certaines erreurs" poursuit Jean-Marc Gialis.

Après la machine à vendanger ou la machine à récolter les olives, on peut ainsi imaginer toutes sortes de robots qui replacent la main de l'homme. Aux Etats-Unis un robot avec des bras articulés, capable de cueillir les fraises, est déjà utilisé.

"Techniquement, ce n'est pas compliqué aujourd'hui", estime Christophe Aubé. "Il faut juste que cela ait du sens pour l'agriculteur. Aujourd'hui le défi d'une agriculture respectueuse à la fois de l'environnement, du consommateur et de l'agriculteur est immense. Les robots vont nous aider à atteindre ces objectifs".