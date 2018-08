Ingrandes, France

Ouverture de ruche, dégustation de miel, conférence... pour son dixième anniversaire, la Maison des Abeilles à Ingrandes, dans l'Indre organise ce dimanche 5 août une journée d'animations pédagogiques sur son site situé en Brenne, au sein du Parc naturel régional. "Un programme ludique et gourmand qui intéressera petits et grands", promet l'équipe. Ces animations sont ouvertes à tous et entièrement gratuites.

Safari abeilles pour les enfants

Les animateurs vous proposeront de devenir apiculteur d'un jour. En tenue de professionnel, vous découvrirez sur le terrain le métier et les gestes de l'apiculteur. Ce safari abeilles se tiendra de 11h à 13h et uniquement sur réservation au 02 54 28 68 63 ou au 06 77 40 16 51. La maison des Abeilles se situe au 2 bis la Vallée, 36300 Ingrandes.

Conférence, vidéo et ateliers gourmands...

L’après-midi, à partir de 14 heures, d’autres animations vous seront proposées : jeux d'extérieur pour les enfants, ateliers créatifs, atelier gourmand, spectacle de marionnettes, exposition, vidéo, conférence "Les abeilles... c'est la vie!" (à 15h30), ouverture de ruche (à 16h45), extraction de miel & dégustation. L'entrée est gratuite.