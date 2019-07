Un safari fermier pour découvrir les cervidés à Saint-Pierre-des-Landes

Saint-Pierre-des-Landes, France

"Ce n'est pas le Kenya, c'est Saint-Pierre-des-Landes", sourit Joannick Lebon. Bien loin des safaris-chasses organisés par des Mayennais comme nous vous le révélions sur France bleu Mayenne. L'idée de ce safari en tracteur organisé pendant le week-end est de mettre en avant cet élevage qui existe depuis 30 ans.

L'exploitation s'étend sur plus de 80 hectares au sein desquels vit une centaine de cervidés : essentiellement des biches et des faons. Le tracteur emmène une quinzaine de personnes assises dans la remorque sur des bottes de paille au plus près des bêtes. Laure habite à côté de l'exploitation : "On les voit de chez nous, on les aperçoit à l'autre bout du champ mais là on est vraiment à quelques mètres d'eux. C'est chouette !"

Le tour en tracteur dure une demi-heure environ. © Radio France - Willy Moreau

Joannick Lebon s'approche des curieux et entame une conversion sur le bois des cerfs avec Cathy. "C'est une activité complète, renchérit Laure. On prend le temps d'observer les animaux, on nous explique tout, ils vont jusqu'au bout de la démarche".

Les visiteurs peuvent s'approcher des biches au plus près. © Radio France - Willy Moreau

Cathy elle montre du doigt le groupe de cervidés à son petits-fils Gabriel. La grand-mère semble encore plus concernée que l'enfant : "Ils ont l'air très bien dans cet espace arboré, ils ont de l'ombre. Ils vivent presque à l'état sauvage". Joannick acquiesce. L'éleveur prend soin de son bocage : "Le cerisier [il le pointe], c'est mon grand-père qui l'a planté. Il faut faire attention".

C'est lui qui organise entre autres les Automnales de Saint-Pierre-des-Landes, la course à pied qui se déroulera le 19 octobre.