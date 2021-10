Un saloir agrandi et modernisé pour affiner le fromage de brebis à Sauguis

Les installations vieillissantes, la coopérative Etxe Gazna a décidé d'investir il y a cinq ans. Ce week-end, elle inaugurait un saloir plus grand, et plus moderne pour les 80 adhérents.

La coopérative Etxe Gazna a inauguré ce week-end à Sauguis-Saint Étienne à côté de Mauléon, son nouveau saloir, agrandi et modernisé. Le projet avait été lancé en 2016, partant d'une nécessité. "On était arrivé à un point, on ne pouvait plus accueillir de nouveaux adhérents ou même recevoir plus de fromages de ceux qui voulaient augmenter leur production" constate Bettan Hoqui, co-président de la coopérative.

En effet, les installations existantes devenaient vieillissantes. "Une des deux caves d'affinage n'était plus en état" poursuit le producteur. Après 5 ans de projet et de travaux, les éleveurs peuvent profiter d'un site plus grand et plus moderne. "On a équipé les deux caves avec un système de nébulisation, c'est des humidificateurs mais qui sont de nouvelle génération qui projettent du brouillard très fin qui humidifie l'air sans mouiller les fromages, ce qui permet à ce que les fromages restent plus tendres et perdent moins de poids, et prennent du goût" décrit Bettan Hoqui.

En haut, le système de nébulisation qui humidifie la pièce sans mouiller les fromages, pour une meilleure qualité du produit © Radio France - Anthony Michel

Le site a par ailleurs été agrandi, d'abord pour entreposer du matériel, mais pas seulement. Il s'agissait aussi de créer une nouvelle pièce, appelée "l'infirmerie" qui permet d'isoler les fromages détectés positifs à une bactérie, comme la listeria par exemple. Cette bactérie avait fait des ravages en 2004 dans le saloir, alors il s'agissait avec cette pièce de s'assurer que cela ne se répète plus.

En tout, 170 000 euros de budget pour la coopérative qui a pu se faire aider de plusieurs subventions institutionnelles. Dans cette somme, Etxe Gazna a aussi levé 35 000 euros via une plateforme de financement participatif. Le projet investissement de la coopérative sera une machine à brosser les fromages pour soulager le travail des salariés.