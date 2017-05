Un salon de l'agriculture pour intégrer tous les territoires de la Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre de la Foire internationale de Bordeaux se tiendra du 20 au 28 mai au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, le Salon de l'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine. Le programme a été dévoilé ce mardi par le président de la Chambre régionale d'agriculture, Dominique Graciet.

Pour cette nouvelle édition du salon de l'agriculture, la Chambre régionale de l'agriculture a tenu à intégrer tous les territoires de la nouvelle grande région Nouvelle-Aquitaine : Limousin et Poitou-Charentes. La mascotte cette année est d'ailleurs une ânesse Baudet de Poitou. La bête s'appelle Urielle et pèse 450kg. Elle sera présente tout au long du Salon.

Urielle est la mascotte 2017 du Salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine © Radio France - Chloé Gandolfo

Dans le cadre d'Aquitanima du 20 au 22 mai, une vente aux enchères de vaches limousines sera organisée à 12h30. Puis de vaches grasses Bazadaises, le samedi 20 mai et de taureaux Bazadais le dimanche 21 mai.

La journée ovine sera reconduite cette année et enrichie avec deux tables-rondes le 22 mai. L'une autour du thème "Innovation territoriale pour favoriser le renouvellement des générations en installation ovine" à 10h et l'autre sur "S'installer c'est possible" à 11h. Et une démonstration de tonte de mouton à 10h45, 12h et 16h.

Dans le cadre de l'Equitaine qui se déroule du 20 au 28 mai, de nombreux spectacles équestres seront organisés et pour la première fois sera organisé le Jump'In Bordeaux le 25 mai avec un concours de saut d'obstacles pour poneys.

Cette année la formation viticole est également à l'honneur avec un Pôle Viticole organisé du 24 au 28 mai. Les lycées viticoles accueillent les visiteurs pour des dégustations de vins, un parcours olfactif et un stand de vente de vins médaillés au Concours.

Sur la Ferme de la Nouvelle-Aquitaine un espace de jeu sera consacré aux métiers de l'agriculture : des jeux virtuels pour apprendre à gérer un château viticole ou à conduire des engins agricoles.