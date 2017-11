Un sapin de Noël 100% brennou !

En quelques semaines, la société Curti, productrice de sapins de Noël, réalise son chiffre d'affaires annuel... Les sapins Curti, produits à Murs et conditionnés à Mezières-en-Brenne, sont expédiés à travers toute la France.

35.000 sapins à couper, emballés, et expédier en 6 semaines. Autant dire qu'en ce moment, les nuits les plus longues sont courtes pour Mickaël Bailly, le gérant de la société Curti à Mezières-en-Brenne.

C'est depuis la plateforme macérienne que sont expédiés les épicéas et les nordmann qui ont poussé sur l'exploitation Curti installée à Murs, à quelques kilomètres de là.

"Nous avons 60 hectares de plantations, sur lesquelles poussent 450.000 arbres. A chaque sapin que nous coupons, nous en replantons 1, voire 2, pour répondre à la demande."

Les sapins Curti sont en vente dans les grandes surfaces, mais aussi en vente directe à Mezières-en-Brenne © Radio France - Gaëlle Fontenit

Une clientèle de plus en plus exigeante : "Nous varions les tailles de coupes, des petits, des grands. Les premiers prix sont à une dizaine d'euros. Mais on a de très grands arbres qui coûtent près de 3.000 euros. C'est à destination des collectivités".

Si la société Curti ne vend qu'en période de Noël, elle se prépare toute l'année au grand rush. "Dès janvier, on retravaille les produits restés en terre, on enlève ceux qui n'ont pas d'avenir. Nous nettoyons, nous taillons, pour donner un petit coup de pouce dans la formation de l'arbre. Mais on ne traite pas. Ni insecticide ni produit chimique. Juste un peu d'herbicide dans les allées pour garder les parcelles propres".

La société Curti, qui réalise un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, vend ses sapins essentiellement en grande distribution. Elle fournit également quelques collectivités. Enfin, elle vend aux particuliers chaque weekend sur sa plateforme de Mezières-en-Brenne.