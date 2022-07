Un Seino-Marin équipe les tracteurs d'une citerne anti départ de feu

L'incendie, c'est la crainte de tout agriculteur quand, en pleine moisson, la terre est sèche et que les températures grimpent. Mardi, journée la plus chaude de la semaine dans l'Eure, 124 hectares sont partis en fumée. Ce même jour en Seine Maritime, les pompiers ont recensé 18 départs de feu et 60 hectares ont été parcourus par les flammes.

Les causes sont multiples, explique Sylvain, agriculteur à Fauville en Caux : "Ça peut être un caillou qui frotte contre la ferraille, ça peut être un roulement cassé qui chauffe..." Sylvain n'a jamais eu jusqu'ici à gérer de départ de feu dans un champ mais, par précaution, il a fait installer une citerne devant son tracteur. Et le système est simple d'utilisation : "On enclenche une manette hydraulique dans le tracteur, on descend, on déroule le tuyau et on arrose."

Le tuyau fait 20 mètres de long, la lance est équipée de deux jets - un pour attaquer et un autre, droit, pour pénétrer dans le feu - et avec la cuve de 600 litres d'eau notre agriculteur a 15 minutes devant lui pour éteindre l'incendie. C'est Guillaume Adam qui a mis au point cette citerne il y a trois ans. Sa société, Gam Agri Pièces, spécialiste en pièces d'usure agricoles, est basée à Hermanville, dans le Pays de Caux. En Seine-Maritime, il n'a pour l'instant qu'un seul client, un concessionnaire à Yvetot, mais il a plus de demandes ailleurs en France : "J'ai des clients en Basse-Normandie, c'est là où je vends le plus de cuves, mais aussi dans la Vienne, dans les Landes et depuis 15 jours j'ai beaucoup de demandes dans le sud."

Pour Sylvain, l'agriculteur, les assurances devraient contribuer à l'achat de cette cuve, qui coûte 3.790 euros HT. Guillaume Adam a un partenariat avec GAN au niveau national mais d'autres assurances ne proposent une prise en charge qu'à hauteur de 40 euros. Les pompiers saluent, eux, ce système. 15 minutes, c'est assez selon eux pour éteindre un départ de feu dans un champ. Voilà donc pourquoi Guillaume Adam a baptisé sa citerne MD15 : "C'est en référence au film Taxi. Il y avait la MD10 qui faisait moins de 10 minutes et là c'est moins de 15 minutes!"