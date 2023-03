Un taureau charentais décroche deux médailles d'or au Salon International de l'Agriculture à Paris

Il s'appelle Paillard, un taureau charentais de race Limousine vient de remporter deux médailles d'or au salon de l' Agriculture à Paris.

le bestiau de pratiquement une tonne et demi présenté par le GAEC Dessalas de Saint-Christophe en Charente Limousine a d'abord décroché le le premier prix au concours générale des taureaux d'environ 3 ans et demi, puis le premier prix de synthèse qui récompense" le meilleur compromis entre morphologie et génétique" selon Pierre-Henri Dessalas.

L'éleveur de Paillard qui se rendait pour la première fois avec un animal au salon de l'Agricultre réalise le doublé.

"C'est beaucoup d'émotion, c'est un peu nôtre graal , c'est comme être champion de France, ça récompense tout le travail en amont " nous a confié Pierre-Henri qui s'exprimait au nom du GAEC.