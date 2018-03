Au total, ce sont 1000 hectares de cerisiers, abricotiers et de pêchers qui ont gelé début mars.

Les fleurs déjà présentes ont été grillées, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de production sur ces parcelles.

Même si le Gard a retrouvé depuis des températures printanières, les arboriculteurs restent inquiets. Ils craignent les gelées blanches de ces prochains jours.

" L'autre fois, on a eu affaire à des gelées noires, c'est à dire des masses d'air froid qui font baisser les températures de façon très importante et là on n'a pas de moyens de lutte. Par contre, cette fois ci, ça pourrait être des gelées blanches, c'est à dire des gelées qui n'arrive qu'au matin. Là, on peut trouver des solutions. "