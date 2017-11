Un tracteur électrique 100% gardois présenté au SITEVI à Montpellier

Ce sont les vignerons indépendants du Gard qui ont imaginé ce tracteur vert. Il a fallu trois ans pour concrétiser le projet avec l 'École des Mines d'Alès et l'IUT de Nîmes. Le modèle est présenté ce mardi au SITEVI au parc des expositions de Montpellier.

Ça fait 3 ans que l'idée de ce tracteur électrique trottait dans la tête de la Fédération gardoise des vignerons indépendants.

Mathieu Chatain (psdt des Vignerons Indépendants du Gard) et Diane de Puymorin président aux destinées du Chateau d'Or et de Gueules

"On est parti du constat, simple que les vignerons sont amenés à passer de plus en plus souvent dans leurs vignes en raison de l'essor de l'agriculture biologique pour désherber les vignes. Plus de passages en tracteur, ça fait plus de consommation de gasoil. Il fallait donc trouver une alternative aux énergies fossiles"