Un troisième foyer de grippe aviaire découvert en Seine-Maritime, à Rouvray-Catillon

Il y a désormais trois foyers de grippe aviaire identifié en Seine-Maritime : des cas ont été découverts dans une basse-cour de Rouvray-Catillon, à l'Est de Rouen. Au total près de 1.000 volailles ont été abattues ces derniers jours à Grainville-la-Teinturière, la Bellière et Rouvray-Catillon.

Un troisième foyer de grippe aviaire a été identifié en Seine-Maritime, dans une basse-cour de Rouvray-Catillon, à l'Est de Rouen. Deux autres foyers avaient été découverts ces derniers jours, dans un élevage professionnel de la Bellière - à 10 kilomètres de Rouvray-Catillon - et dans une autre basse-cour à Grainville-la-Teinturière dans le pays de Caux.

Au total, selon la Préfecture, entre 900 et 1.000 volailles ont été abattues par les services de l'État.

Confinement des volailles

Les éleveurs de volailles de la Seine-Maritime sont inquiets face à la grippe aviaire, on compte environ 300 élevages dans le département, une quarantaine sont aujourd'hui dans une zone de surveillance renforcée (ce qui implique plus de contrôles, et les déplacements des bêtes se font sous autorisation), mais tous les élevages professionnels et particuliers du département sont soumis au confinement.

Les volailles doivent être gardées en intérieur ou dans un endroit protégé par un filet pour empêcher tout contact avec un oiseau sauvage. Le confinement est obligatoire depuis novembre et pourrait durer jusqu'en avril. Les particuliers qui possèdent des volailles y sont également soumis.

On rappelle que la maladie n'est pas transmissible à l'homme et n'est pas dangereuse pour l'homme.