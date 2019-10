Un troupeau de brebis attaqué dans sa bergerie à Bruges ce mardi soir

Bruges-Capbis-Mifaget, France

De nouvelles brebis attaquées à Bruges dans la nuit de mardi à mercredi. Cinq brebis sont mortes et deux blessées, mais cette fois l'attaque a eu lieu dans la bergerie. C'est une première selon les éleveurs du secteur. Un ou des canidés sont entrés dans la bergerie. Dans la panique, cinq brebis sont mortes étouffées par empilement. Une autre brebis et un agneau sont blessés et portaient des traces de morsures ou de griffures.

C'est la troisième fois en deux ans que les bêtes d'André Arretgros sont attaquées ; deux fois en montagne cet été et l'été dernier, et donc au sein même de l'exploitation, à Bruges, à trois kilomètres à peine du centre bourg de Bruges.

Aujourd'hui ca se passe dans la bergerie. Il y a deux ans on a porté plainte à la gendarmerie, sans réponse. On ne dort plus. On ne sait plus quoi faire. Comme on dit par chez nous : ça harte! —Bernard, éleveur à Bruges