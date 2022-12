Un troupeau de brebis de nouveau attaqué à Arros-de-Nay

"On va devoir apprendre à vivre avec, puisque personne ne veut se débarrasser du loup. On n'a pas trop de solution". La lassitude pointe dans la voix de Cécile Lebarbier. Pour elle il n y a pas de doute : c'est bien un loup qui a attaqué ses bêtes dans la nuit de jeudi à vendredi. Avec son co-exploitant, Laurent Dallos, elle gère la Bergerie du petit hameau, à Arros-de-Nay, où elle y fait du fromage et du lait. Pour la 3e fois en deux ans, leur troupeau de brebis a été attaqué. Au total, cinq bêtes ont été tuées et une quinzaine d'autres blessées.

Les brebis allaient mettre bas

Une attaque d'une violence sans précédent, qui attriste Cécile Lebarbier. "C'est très violent comme image. Le loup leur mange le poitrail, le cou, l'abdomen et les laisse comme ça". La plupart de celles qui ont été tuées ou blessées devaient mettre bas dans peu de temps.

C'est donc aussi une baisse de rendement pour les deux exploitants. "Plusieurs brebis ont avorté à cause du stress et parce qu'elles ont dû courir toute la nuit. Donc on perd les brebis, les agneaux, le lait et le fromage" explique l'agricultrice.

Une saison compliquée

Cécile Lebarbier semble résignée. "On n'a pas le choix, on va mettre des grillages plus hauts. On a déjà mis une porte à la bergerie, mais le loup vient de plus en plus dans les terres. Il y a deux ans, il était carrément venu dans les bâtiments." Elle redoute une seconde attaque dans les prochains jours. "Le loup a mangé il y a deux jours, bientôt, il va ressortir donc on a peur qu'il revienne".

En attendant, elle compte sur les patous, postés dans la grange pour protéger le troupeau. Elle espère que cela suffira pour éloigner l'animal. Mais Cécile Lebarbier sait que cette saison s'annonce difficile maintenant qu'il est dans les parages. "Jusqu'à cet été, ça s'annonce très compliqué" regrette-t-elle.