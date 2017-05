Un vigneron de Bourgogne devient brasseur pour sauver son exploitation

Ludovic Belin est à 43 ans, le premier vigneron brasseur bio de Bourgogne. Viticulteur depuis 1999 en Côte d'Or à Pernand-Vergelesses, près de Beaune, il a décidé de brasser après des années de très faibles vendanges.

Passionné de brassage depuis 2011, Ludovic Belin s'est tourné vers la bière après de très mauvaises vendanges. En 2013, il perd 40% de sa récolte et c'est de pire en pire chaque année. En 2016, 80% de sa production est détruite par le gel. Alors il décide de s'en sortir avec une autre de ses passions : la bière. Il fait un stage en Belgique avec un maitre brasseur en mai dernier. Et parle de son envie de brasser à son importateur de vin au Japon. Enchanté, il lui commande directement 2.016 bouteilles de bière : "J'ai accepté, c'était un peu fou parce que je n'avais, ni la brasserie, ni le matériel, ni jamais brassé de ma vie. Alors pour ne pas me tromper, j'ai demandé à mon maitre brasseur belge de venir m'aider." Les commandes partent au Japon et l'histoire est née.

Les bières de Ludovic Belin, IPA de Pernand à gauche et Terre Brune à droite - Fany Boucaud

Entre la Belgique et la Côte d'Or

Ludovic achète près de son domaine une petite maison qu'il transforme en micro-brasserie. Deux salles, l'une pour embouteiller et l'autre pour brasser : "Je voulais de la qualité alors je suis parti en Belgique pour trouver le meilleur houblon et le meilleur malt, le tout en bio." Il s'entraine pour trouver les meilleurs recettes et crée six sortes de bières. Avec l'eau de Pernand : "C'est une eau très calcaire alors il a fallu la transformer naturellement. J'utilise un logiciel de brasseur qui me permet de savoir la quantité exacte qu'il me faut de sels minéraux et des autres éléments pour une bière de tel ou tel type. Par exemple, pour ma Pils de Bourgogne, une bière légère et fruitée, je recrée l'eau de Pilzen, en République Tchèque. Il faut tout simplement osmoser l'eau de Pernand pour enlever tous les sels minéraux. Pour ma Terre Brune, ma bière brune, je recrée l'eau d'Edimbourg en Écosse. J'enlève un peu de calcaire et c'est tout." Une activité qui prend beaucoup de temps : 16h par jour pour brasser.

Les cuves de brassage - Fany Boucaud

Ces bières ne sont pas destinées à la grande distribution mais à la dégustation dans les grandes tables de la région : "Je sais que je vais rester une micro-brasserie, faire environ 50.000 bouteilles par an, pas plus. Je propose des 33cl et des 75 cl et je compte faire aussi des magnums. Je veux vendre aux particuliers. C'est vraiment une passion et je veux que ça reste de qualité."

Les malts bio de Belgique - Fany Boucaud

Une production bien plus rapide

Ce qui fascine aussi le vigneron, c'est la rapidité de production : "Entre le moment où l'on taille la vigne et au moment où l'on va vendre la bouteille, il peut se passer au moins 2 ans et demi. Pour la bière, c'est 2 mois et demi. Donc c'est magique. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il gèle ou qu'il grêle, je peux continuer à brasser. C'est pas du tout le cas pour le vin." Mais le vigneron sait très bien qu'il ne pourra pas compenser les pertes de ses vignes. Plus de 80% de sa récolte détruite l'année dernière. Mais cette nouvelle activité va lui permettre de trouver un certain équilibre financièrement : "Et dans les années à venir, je pourrai avoir une structure plus solide."

Burgundiam Beer By Belin - Fany Boucaud

Sa marque de bière se nomme "Burgundian Beer By Belin" soit "Bière Bourguignonne par Belin". Ça fait deux semaines qu'elles sont commercialisées. Ludovic Belin aimerai avec les bénéfices des ventes de ses bières créer un gite au dessus de la brasserie.En face de ses pieds de vignes de Corton-Charlemagne.