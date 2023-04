Un vigneron girondin se lance dans la sauce soja

Madina Querre et Adrien David-Beaulieu dans leur chai... à soja.

Une fermette et un chai plantés sur quatre hectares. Madina Querre a eu le coup de foudre pour ce lieu qu'elle a baptisé Notre Sainte-Terre. "Quand on est arrivé ici, il y avait des ronces à profusion. Les sols n'ayant pas été traités depuis 2000, ça correspondait exactement à ce dont on rêvait. Avoir un endroit où on pouvait essayer de développer d'autres cultures que la monoculture viticole parce qu'on est sur un territoire où il y a un problème d'autonomie alimentaire."

Le couple plante de la vigne ainsi que des arbres fruitiers avec l'idée d'approvisionner les cantines scolaires alentours. Mais un an plus tard, changement de cap. Toshiro Shinko, propriétaire de Yuasa, une entreprise de production de soja vieille de huit siècles, les contacte pour exporter son savoir-faire en France. Le courant passe et Adrien David Beaulieu réaménage son chai.

Moromi et umami

"On parle de chai parce qu'on ne connaît pas le mot français pour le soja, explique le vigneron. C'est notre chai de vinification qu'on a adapté à la fabrication de la sauce soja car le process est assez semblable. En échangeant avec les équipes japonaises, on s'est rendu compte que pour conserver la sauce, les contenants étaient similaires à ceux qu'on avait pour le vin. Au Japon ils utilisent de grands foudres en bois. On a essayé de copier leur savoir-faire."

A l'arrivée, une cuve en bois de 2800 litres et juste à côté, un garde vin en inox de 1300 litres car il n'y aura pas une mais deux sauces sojas.

La cuve à soja. © Radio France - Arnaud Carré

"Il y a une sauce soja noire telle qu'on la connaît, détaille Madina Querre. La deuxième est beaucoup plus rare et à la mode au Japon, c'est une sauce soja à base de blé, beaucoup plus claire."

18 mois en cuve pour la première, trois mois pour la seconde. Et zéro déchet puisque la pâte de fermentation, dite pâte moromi, est utilisée dans les restaurants japonais pour sublimer poissons et légumes. Elle incarne la fameuse saveur umami, qui a la cote sur les grandes tables du monde entier.

Adrien et Madina, qui ont ouvert en parallèle un restaurant japonais à Bordeaux pour mettre en avant leurs produits, attendent impatiemment le retour de Toshiro Shinko cet été pour goûter leur première sauce soja. Et savoir s'ils pourront passer à la vitesse supérieure en construisant un nouveau chai spécialement dédié à leur nouvelle aventure.