Un village éphémère expérimenté pour loger les vendangeurs en Côte-d'Or

Les vendanges approchent en Côte-d’Or. Le début est prévu entre le 15 et le 18 septembre 2023 sur la Côte de Nuits. Et une question revient, comme chaque année : comment héberger au mieux les vendangeurs ? Selon les chiffres communiqués par la Préfecture, cette année, entre 25.000 et 28.000 vendangeurs vont travailler dans les vignes dans le département. Les domaines n’ont pas le droit de les loger directement sous des tentes, c'est la loi. Cette année, une expérimentation voit donc le jour : un "village des vendangeurs", installé à partir du 11 septembre sur la commune de Morey-Saint-Denis, sur le terrain de "Mountain Farm" , à la Ferme de la Buère, une exploitation agricole qui dispose également d'un centre équestre.

Comme un camping

Sur une portion du terrain, deux zones pouvant accueillir des tentes seront organisées, ainsi qu'une aire d'accueil pour les véhicules aménagés - vans ou camping-cars. Les vendangeurs auront à leur disposition des sanitaires (avec des douches chauffées), et une aire dédiée à la détente, un chapiteau avec une cuisine et des parasols chauffants. Le tout sera surveillé par un veilleur de nuit, entre 20h et 6h du matin. "L'idée c'est de créer quelque chose d'accueillant pour les vendangeurs", indique Samuel Lenoir, de Mountain Farm. Ils pourront louer un "kit" de camping (une tente, un matelas, un duvet), au prix de quatre euros par jour.

Une convention a été signée mardi 5 août 2023, entre la Préfecture et la CAVB (la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne) pour officialiser le lancement du projet. Le village pourra accueillir 75 saisonniers. La nuit coûtera 8 euros. On compte déjà une vingtaine de réservations.

Mieux accueillir les vendangeurs

"Ça faisait plusieurs années qu'on constatait des campements un peu sauvages et indignes. Il était impératif qu'on fasse quelque chose", note Thiébault Huber, qui dirige la Confédération des appellations et des vignerons de bourgogne (CAVB), à l'initiative de ce "village des vendangeurs". Son syndicat pousse auprès des ministères pour que la règlementation évolue, et pour que les domaines puissent accueillir directement les saisonniers.

En Côte-d'Or, la règlementation interdit les domaines de loger les saisonniers sous des tentes - ce qui est autorisé dans des départements du sud de la France. Là, ils seront quand même sous des tentes, mais ce sera encadré. Paradoxal ? "En 2002, il y a eu un accord interprofessionnel sur les travailleurs saisonniers. L'hébergement sous tente a été écarté, parce qu'on ne veut pas que ça ouvre la pratique de choses qui ne seraient pas humainement acceptables, rappelle le Préfet, Franck Robine. Là, on est dans un hébergement sous tente organisé par les communes et les professionnels de la CAVB, c'est encadré, contrôlé. C'est pour cela que l'intervention de l'Etat se justifie".

L'Etat finance le projet à 80% - soit environ 23.500 euros. Si l'expérimentation fonctionne, ce village pourrait être reconduit dans les prochaines années, voire même développé dans d'autres villages de Côte-d'Or.