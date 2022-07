Un vin de Dordogne sélectionné par le New York Times

Un vin de Bergerac est distingué par le New-York Times. Eric Asimov, journaliste du célèbre quotidien américain a composé une sélection de 20 vins en dessous de 20 dollars. Parmi eux, le Bergerac blanc sec du château le Payral. Il est décrit comme un vin "léger et vif, terreux et acidulé avec une goût de chèvrefeuille". Ce vin blanc sec 2021 fait partie de l'appellation Bergerac et il est produit en biodynamie.

"C'est toujours super agréable"

Thierry Daulhiac, propriétaire de ce domaine de 15 hectares avec son épouse et un salarié a appris la nouvelle grâce à un importateur new-yorkais "il nous a dit vous êtes dans le New-York-Times [....] C'est toujours super agréable d'être dans un article surtout qu'ils disent que c'est un vin de référence et une valeur sûre".

Thierry Daulhiac est modeste, "cela aurait pu arriver à un autre mais c'est une très belle reconnaissance pour les vins du Bergeracois". "On a des grands terroirs de rosés mais ce qui nous mène vers l'avant c'est les territoires de blancs et on n'a a rougir de personne et aussi bien dans les liquoreux que dans les moelleux, on a facilement de très belles expressions". Il reconnaît malgré tout qu'après trente ans dans le métier, cela pouvait arriver qu'une de ses bouteilles se retrouve un jour sur la table d'un journaliste américain du New-York-Times.

Premier marché à l'export

Les Etats-Unis représentent le premier marché à l'export pour le domaine avec 20% des commandes et ils représentent aussi 20% du chiffre d'affaires.