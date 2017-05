Un viticulteur audois se fait voler 1.800 plants de vigne dans la nuit

Gilles Ferrand, viticulteur dans l'Aude à Thézan-les-Corbières, s'est fait dérober une vigne entière le weekend dernier. 1.800 plants volés. Un préjudice important qui pourrait lui valoir également des pénalités de l'Europe.

1.800 pieds de vigne envolés, disparus en une nuit. C'est en faisant le tour de ses nouvelles plantations samedi midi que Gilles Ferrand et ses fils ont retrouvé l'un de leur champs à nu. "Vide, complètement vide. On ne voyait que la trace, les trous qui ont permis de retirer les plants", raconte ce vigneron qui gère un domaine de 80 hectares à Thézan-les-Corbières dans l'Aude.

C'est de la stupéfaction et de la colère aussi, mais une colère froide"

La veille à 19h45, leur voisin est passé devant le champ sans rien constater d'anormal. Le vol s'est donc déroulé dans la nuit de vendredi à samedi. "C'est de la stupéfaction, et de la colère aussi, mais une colère froide (...). Une vigne pour nous, quand on la plante, on sait que dans 20 ans on en retirera ce qu'on recherche. Et si ce n'est pas nous, ce sera nos enfants".

Depuis lui et ses fils organisent des rondes la nuit. "On est vigilant mais je ne voudrais pas que la colère fasse faire des bêtises aux uns et aux autres."

"Nous sommes arrivés dans un champ où il n'y avait plus aucun plant. Vide, complètement vide". Gilles Ferrand, viticulteur. Copier

Les gendarmes ont ouvert une enquête, mais il y a peu de chance de retrouver ces plants en France. "C'est un intérêt lucratif, explique Gilles Ferrand. Pour voler toute une vigne entière, il faut les revendre. Les revendre à qui? En France on est trop contrôlé. C'est pas possible."

La piste d'un réseau vers l'Espagne

Ce n'est pas la première fois que cet exploitant est victime d'un tel vol. En 2005 déjà. "Quand j'avais déposé plainte, les gendarmes m'avaient dit qu'éventuellement il y avait un réseau qui pouvait se pratiquer sur l'Espagne."

La revente de ces plants volés ne serait pas possible en France, selon Gilles Ferrand. Copier

Le préjudice de ce vol est estimé à 3.500 euros, sans compter la main d'oeuvre et la préparation du champ. Mais la crainte de ce vigneron, c'est de se voir sanctionné s'il ne réalise pas ses prévisions de plantations. "Si je ne respecte pas le cahier des charges de reconversion qualitative du vignoble, je peux être pénalisé par l'Europe."

La solidarité s'organise pour lui éviter ce scénario. Les pépiniéristes essayent ainsi de récolter des plants en surplus auprès d'autres exploitants pour lui fournir les 1.800 pieds manquants.