Un viticulteur sur trois en Indre-et-Loire a déjà abandonné définitivement le glyphosate

L'agence sanitaire Anses restreint les usages agricoles du glyphosate. Pour la viticulture notamment, l'usage de l'herbicide sera interdit dans les 6 mois entre les rangs de vigne pour le désherbage et les doses annuelles par hectare devront diminuer de 80%. L'herbicide sera interdit quand il y a une alternative "possible", mais l'Anses conclut qu'il n'y a pas toujours de solution de rechange. L'objectif est d'aller vers la fin totale de l'herbicide controversé en 2023.

Au lieu de faire un seul passage avec le glyphosate, on va faire quatre passages dans l'année - Damien Pinon, viticulteur à Vernou-sur-Brenne

En Touraine, les viticulteurs ont anticipé cette interdiction progressive de l'herbicide. L'AOC Vouvray a pris la décision récente d'interdire les produits désherbants dans les rangs de vigne, et sur l'Indre-et-Loire beaucoup de vignerons se convertissent à l'agriculture biologique. En Touraine, une exploitation sur 3 est passée au bio, soit 233 professionnels sur 695.

à lire aussi Le vignoble tourangeau est l'un des plus bio de France

D'ailleurs l'Indre-et-Loire est avec le Maine-et-Loire, le département ou le bio progresse le plus dans le vignoble du Val de Loire avec sur un an une trentaine d'exploitations qui ont décidé d'arrêter l'utilisation de produits chimiques. C'est le cas de Damien Pinon, à Vernou-sur-Brenne, sur l'AOC Vouvray. Il exploite 28 hectares de vigne et jusqu'à l'an passé il utilisait de 12 à 15% de glyphosate pour le désherbage. Aujourd'hui c'est terminé. "C'était vraiment un choix de notre part. C'était ce qu'on avait envie de faire vers là qu'on voulait aller. On fait désormais quatre passages par an dans les rangs au lieu d'un seul avec le glyphosate". Damien Pinon explique qu'il veut être plus propre, faire attention à sa santé et aux autres. Il reconnaît que la transition pour passer du conventionnel au bio est assez longue. Il faut notamment plus de main d'oeuvre et investir dans de nouveaux outils.