Un viticulteur veut arracher ses 35 hectares de vignes et se reconvertir

Depuis quatre ans, Yohan Bardeau, viticulteur à Val-de-Virvée en Gironde, travaille à perte à cause de la crise de surproduction qui touche le bordelais. Face à l'absence de rentabilité de ses vignes, il souhaite toutes les arracher. Ce qui représente 35 hectares. "On peut faire le dos rond une année, deux années, trois années. Quand vous mettez en plus les aléas climatiques dans la balance, on est obligé de s'arrêter" explique-t-il. Pour arracher, le viticulteur attend les aides à l'arrachage. L'État a promis une enveloppe allant de 30 à 40 millions d'euros sur deux ans, et le CIVB doit voter ce lundi lors d'une assemblée générale, 18 millions d'euros en plus.

En plus de la crise économique, Yohan Bardeau subit depuis quatre ans les conséquences des aléas climatiques sur ses récoltes. "Cette année j'ai fait un cinquième de mon rendement à cause de la grêle. Celle d'avant il y a eu le gel" soupire-t-il. "J'ai beau être assuré, l'assurance, ça ne fonctionne qu'un certain temps. Après, quand vos années de référence sont trop basses, dues aux aléas, c'est comme si vous n'étiez plus assuré."

Les conséquences de la grêle sur la vigne. © Radio France - Jeanne Maisiat

Pour l'instant, une aide d'environ 6.000 euros par hectare est envisagée pour financer l'arrachage sanitaire de 9.500 hectares de vignes en Gironde. Et cet argent est essentiel pour Yohan Bardeau "quand vous travaillez à perte depuis des années, si en plus, il faut financer les arrachages autour de 2. 000 € (ndlr : par hectare), c'est la double peine". Il souhaite désormais se consacrer à ses autres activités que sont l'élevage et la culture de céréales. "Quand il faut prévoir la reconversion, donc agrandir une partie de l'élevage en achetant des bêtes, c'est un investissement. Agrandir la partie céréalière, c'est un investissement aussi. Quand on a cumulé les pertes depuis plusieurs années déjà, si on n'a pas une aide pour investir derrière, c'est l'arrêt de toutes les productions obligatoirement".