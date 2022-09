Une action surprise de L214 devant le Burger King de Nice pour dénoncer les conditions d'élevage

Des militants de l'association de protection animale L214 ont mené une opération devant le fast food, ce samedi 10 septembre, entre 12h et 14h,avenue Jean Médecin. Le but est de dénoncer les conditions d'élevage et d'abattage des poulets utilisés par la chaine.