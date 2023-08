Une agricultrice bio du Loiret va solliciter l'aide proposée par l'Etat

Depuis plusieurs mois les ventes de produits bio en France sont en net recul dans les grandes surfaces, comme dans les circuits courts directement chez les producteurs. La filière est confrontée à l'inflation et à la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. L'Etat a annoncé, mi-mai, un plan d'aides financières. A partir d'aujourd'hui, ces professionnels peuvent déposer un dossier auprès du Ministère de l'agriculture.

"J'ai pris le bouillon l'an dernier"

C'est ce que va faire Massila Salemkour. Agricultrice 100% bio, elle s'est installée en 2015 au Moulinet-sur-Solin, près de Lorris. Elle cultive sur 1,2 hectare essentiellement des fraises, des mûres, des cassis, des groseilles mais aussi plus original, des physalis jaune et pourpre. Autant de fruits qu'elle vend en direct sur son exploitation, mais qu'elle transforme aussi en confitures, sirops, pâtes de fruits et sorbets, que les clients peuvent acheter chez des commerçants bio du secteur, à Châteauneuf-sur-Loire et à Pithiviers et Nibelle dans des salons de thé bio.

Massila Salemkour le reconnait, l'après-covid a été compliqué sans compter les aléas climatiques l'an dernier et cette année. "J'ai perdu une partie de ma clientèle mais c'était surtout les nouveaux consommateurs, ceux qui sont arrivés depuis 2019. Jusqu'à cette date on avait vraiment une nette progression de consommateurs bio et depuis cela s'est dégradé. Je pense que c'est lié à la conjoncture économique" dit-elle.

L'agricultrice 100% bio sollicite le soutien financier de l'Etat afin de poursuivre sereinement son activité - Lydie Lahaix

"C'est sûr que les purs et durs, ceux qui consomment bio depuis vingt, trente, quarante ans, ceux-là sont toujours là. Mais ce sont les nouveaux adhérents, souvent des générations plus jeunes, les quadras, les quinquagénaires, ceux-là on a du mal à les faire revenir, ils sont partis ailleurs, après la crise sanitaire ils sont allés en bord de mer et on ne les a pas revus. Ils ont délaissé la campagne et en fait, on a beaucoup moins d'acheteurs".

"Ici les consommateurs achètent moins"

L'inflation et la baisse du pouvoir d'achat font qu'aujourd'hui donc l'activité de Massila Salemkour n'est plus assez rentable et cela l'oblige à solliciter l'aide gouvernementale. L'an dernier ses ventes ont chuté, "j'ai quand même perdu 35% de mon chiffre d'affaires, c'est considérable et cela impacte la survie même de mon exploitation agricole". Elle entre donc dans les critères fixés par le Ministère de l'agriculture dans le cadre du plan d'aide à la filière.

Ses fidèles clients, beaucoup de résidences secondaires du secteur, continuent d'acheter ses produits "mais beaucoup moins en quantité" et cela alors qu'elle n'a pas augmenté ses prix. Massila Salemkour travaille avec à ses côtés, un salarié qui entretient le terrain et une saisonnière. Et elle continue de diversifier sa production ,

Elle cultive des tomates, des courgettes et toutes sortes d'aromates. Et "pour continuer dans la biodiversité aussi depuis quelque temps, j'ai planté des arbres fruitiers, pêchers, abricotiers, cerisiers, parce qu'en raison du dérèglement climatique, on n'est pas sûr de cueillir ce qui peut être fleuri au mois de mars-avril, donc on est vraiment obligé de se diversifier, pour pouvoir joindre les deux bouts".

Des fruits mais aussi quelques légumes et des oeufs sont en vente sur place - Lydie Lahaix

L'agricultrice a aussi quelques moutons et des poules pondeuses**. Et elle espère proposer bientôt à ses clients, avec ses fruits, une bière de cassis et une autre de physalis, qu'elle sera en mesure de fabriquer puisqu'elle a suivi une formation.

"J'ai des convictions en bio depuis quarante ans"

Convertie au bio au début des années 1980 elle a alors une vingtaine d'années, Massila Salemkour quitte Paris où elle était assistante de direction, pour s'établir dans le Loiret. "C'est une démarche globale, qui prend en compte mon mode vie, mon propre mode de consommation et de déplacement" dit-elle. Avant de conclure, "en tant que producteur bio, on sait très bien qu'on ne deviendra jamais millionnaire mais on veut aussi satisfaire les consommateurs et avoir un impact beaucoup moins polluant sur la planète. Cela c'est une grande satisfaction".

Chez elle au Moulinet-sur-Solin, près de Lorris, sur son exploitation "Les Petits fruits du Gâtinais" elle organise une journée portes ouvertes le premier samedi de chaque mois. La prochaine aura lieu exceptionnellement, le dimanche 3 septembre.