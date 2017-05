Une aide au répit pour les agriculteurs haut-viennois en burn-out

Une aide au répit pour les agriculteurs en burn-out. C'est ce que propose l'Etat et les MSA depuis le début de l'année pour permettre aux exploitants en situation d'épuisement de faire une pause. Une somme de 113 000 euros y est consacrée en Limousin.

A la fin du mois de mois de mai, 18 agriculteurs haut-viennois et creusois en situation de burn-out vont pouvoir un "break" qu'ils attendaient depuis longtemps.

Grâce à l'aide au répit, mise en place par l'Etat et gérée par les MSA, ces exploitants pourront se faire remplacer sur leurs exploitations le temps de décrocher des difficultés quotidiennes - nombreuses dans le monde agricole - entre baisse des cours de la viande, retards de paiements de la PAC, ou conséquences de la sécheresse, ... Ce dispositif bénéficie d'une enveloppe de 113 000 € en 2017 pour les trois départements limousins.

Pour une fois, ne rien faire

Ainsi, Pascal et Jocelyne, éleveurs de limousines à Oradour Saint Genest dans le nord de la Haute-Vienne, partiront à la fin du mois de mai pour un séjour de 5 jours près de La Rochelle. Ils sortent de plusieurs mois très difficiles après un accident du travail et une dépression de Pascal.

Ce séjour, concocté par la MSA s'intitule "Ensemble pour repartir". Evasion, activités, relaxation mais également accompagnement psychologique sont proposés à tout le groupe. Et l'aide au répit permet de financer le remplacement des agriculteurs sur leurs exploitations. "On pourra ne rien faire, et surtout avoir l'esprit libre" se réjouit d'avance Jocelyne.

Pour elle et son mari, c'est l'un des seuls "breaks" en 33 ans d'activité.