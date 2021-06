Une aide d'urgence pour les producteurs de fruits à noyaux victimes du gel d'avril

Plus de 3000 producteurs, arboriculteurs et viticulteurs, ont été victimes du gel d'avril dans le Gard. Certains ont perdu 100% de leur récolte. En attendant d'être indemnisés par le fonds de calamités agricoles, le gouvernement a annoncé qu'ils pouvaient demander une aide d'urgence dès ce dimanche. Elle ne concerne que les producteurs de fruits à noyaux. Pour chaque agriculteur, cette aide représentera 20% des pertes sans pouvoir dépasser 20.000 euros. "A partir du moment où il y a quelque chose, on ne peut pas dire que ce n'est pas bien réagit David Sève, arboriculteur à Beaucaire et président de la FDSEA du Gard mais je reste relativement prudent parce que ces derniers temps, on a eu un peu des effets d'annonce. Là, _quelles vont être les modalités, qui calcule ? _Je vais vous prendre mon exemple personnel. Je dis, moi j'ai gelé, comment on calcule mes pertes ? On regarde sur Beaucaire et on dit Monsieur Sève, il a tant d'hectares et on calcule avec ça. Si ce sont des moyennes par zone, ça peut être très délicat. Vous avez des gens qui ont gelé à 100% et 500 mètres plus loin, ça n'a gelé qu'à 60%. C'est complexe. C'est un dossier qui va durer On s'est rendu compte que le diable se cachait souvent dans les détails. "

Une perte importante du chiffre d'affaires

Cette aide financière permettrait aux arboriculteurs de pallier leur manque de trésorerie, dû à une baisse de la récolte. Face à cela, ils ont demandé aux fournisseurs d'attendre. "Pour les emprunts, on a vu avec les banques pour les décaler. Le timing va être important. S'il suffit de signer un bon et de toucher 20 000 euros, ça serait super, mais ça m'étonnerait. Parce que 20% des pertes oui, mais c'est moi qui les déclare ou c'est eux qui viennent chez moi. Il faut qu'ils viennent chez tout le monde, je vous laisse deviner le travail !" Suite à l'épisode de gel du 4 au 14 avril 2021, le gouvernement avait annoncé un milliard d'euros d'aides,