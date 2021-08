Une année 2021 à oublier pour les apiculteurs de l'Yonne

Une météo variable et des écarts de température importants au premier semestre, un été pluvieux et frais : le climat de l'Yonne n'a pas été favorable aux apiculteurs cette année. Ils devraient produire au moins quatre fois moins de miel qu'en 2020.

Mauvaise année pour les apiculteurs de l'Yonne. Après une très bonne récolte en 2020, la production cette année va être divisée au moins par quatre. Les 300 apiculteurs icaunais ont été victime des mauvaises conditions météos qui les ont impactés pour la récolte du printemps, la plus importante. Les pluies plus fréquentes que d'habitude et les écarts de températures importants n'ont pas été favorables aux abeilles.

Il a fallu nourrir les abeilles au printemps à cause du manque de fleurs provoqué par le coup de gel du mois d'avril. © Radio France - Thierry Boulant

Les dégâts du gel

"Il n'y a pas eu beaucoup de fleurs de manière générale au printemps" explique Jean Louis Javel qui s'occupe d'une quinzaine de ruches installées dans l'enceinte du Lycée Saint-Joseph à Auxerre (Yonne), "beaucoup d'arbres avaient gelé en avril. C'est le cas de l'acacia, en particulier, un arbre important ici. C'est le cas aussi des épines noires, un arbre qui, en général, est très présent dans les haies dans notre département et qui fournit une bonne qualité de nectar et une bonne quantité, en tout cas."

Un remérage compliqué

Les apiculteurs de L'Yonne ont aussi eu du mal à conduire leurs ruches Les reines ont été un peu désorientées par Les écarts de températures. "La durée pendant laquelle les jeunes reines peuvent se faire féconder, est inférieure à 10 jours" précise Alain Baron, président du syndicat des apiculteurs de l'Yonne, " et cette année, les jeunes reines, quand elles sont sorties pour se faire féconder, ont été parfois plaquées au sol par la pluie qui a aussi dissout les odeurs, les phéromones qui attirent les mâles. Le remérage des ruches a donc été difficile pour les apiculteurs."

Les températures très variables au premiers semestre 2021 ont aussi rendu la fécondation des reines beaucoup plus compliqué. © Radio France - Thierry Boulant

Un impact sur le marché du miel

La récolte du miel d'été devrait être un peu meilleur que celle du printemps, mais inférieure tout de même d'au moins 30% à celle de l'année dernière. Cette moindre récolte aura sans doute un impact sur le marché du miel et sur son prix.