Une année contrastée pour les Côtes-du-Rhône en 2022

Il y a du positif et du négatif pour les vins de la vallée du Rhône en 2022. D'un côté la production est en légère hausse et

la qualité du vin est jugée bonne par Inter Rhône, mais d'un autre la commercialisation est en baisse en raison du contexte international et de la baisse du pouvoir d'achat.

ⓘ Publicité

Un millésime prometteur

"Le millésime 2022 est un très bon millésime sur le plan qualitatif puisqu'on a eu un été chaud et sec et donc propice à l'élaboration de grands vins, notamment pour les vins rouges. La vigne a plutôt bien résisté malgré les contraintes climatiques, même si actuellement la sécheresse nous inquiète", explique Philippe Pellaton, le président d'Inter Rhône.

La quantité produite est aussi en légère hausse. Les Côtes-du-Rhône restent le deuxième vignoble AOC de France, avec plus de 65 hectares pour 2.6 millions d'hectolitres récoltés, juste derrière les vins de Bordeaux.

Une commercialisation en baisse

Au total, plus de 300 millions de bouteilles ont été commercialisées l'an dernier, mais ce chiffre important n'en est pas moins en baisse de 6% par rapport à l'an dernier. Pour l'AOC Ventoux cette chute va jusqu'à 11 %. "Depuis 2020 nous avons accumulé des taxes importantes aux Etats-Unis : les taxes Trump. Et il y a aussi le contexte d'inflation en France", explique Philippe Pellaton. Pour enrayer ou limiter cette baisse, les vignerons cherchent aussi à développer les marchés européens.