Une application pour recenser les dégâts provoqués par la faune sauvage

C'est la saison : les animaux se reproduisent, et au même moment les graines commencent à pousser dans les champs. A cette occasion, la FNSEA du Loir-et-Cher présentait ce mercredi son application gratuite pour smartphone, "Signaler dégâts faune sauvage".

Cette appli, disponible dans 56 départements, dont le Loiret et le Loir-et-Cher, permet aux agriculteurs et aux particuliers de signaler tous les dégâts provoqués par les animaux sauvages.

ⓘ Publicité

C'est facile et rapide

Une fois inscrit, le procédé est simple : il vous suffit de prendre une photo des dégâts, de vous géolocaliser, d'indiquer la culture concernée (maïs, colza, mâche) et la superficie. Ensuite, l'application estime un montant des dégâts.

Si vous êtes un particulier, vous pouvez aussi déclarer un dégât chez vous, par exemple si un sanglier a retourné votre potager, si des fouines ont mangé votre isolation. Ca marche aussi si vous percutez un cerf avec votre voiture. Le procédé est encore le même : photo, géolocalisation, et vous envoyez.

Des captures d'écran de l'application © Radio France - Antoine Jeuffin

Dans les deux cas, l'application ne permet pas de remboursement, elle n'est pas là pour ça, et d'ailleurs pour les agriculteurs, seuls les dégâts provoqués par les sangliers, les chevreuils et les cervidés sont indemnisables.

Justifier une possible régulation

Le rôle de cette appli est d'agréger des données pour avoir une idée des dommages engendrés par la faune locale, sachant qu'en 2021, les sangliers, chevreuils et cervidés ont coûté 1,4 millions d'euros en indemnités, selon la FNSEA 41.

Didier Delory, son président, avance que "le but est de recenser pour arriver à dire "qu'est-ce qu'on met en face?", pour demander aux autorités des autorisation de régulation : je peux pas lui demander des battues si je n'ai pas des chiffres, des données en face, pour justifier cela".

Ces données seront transmises aux fédérations locales de chasse, aux autorités, et le CNRS les étudiera à des fins scientifiques.

Les battues ne sont pas les seules options envisagées : les chiffres pourraient inciter les pouvoirs publics à installer par endroits des haies, des perchoirs à rapaces, pour faire revenir les prédateurs.