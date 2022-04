Une application pour signaler aux conducteurs d'engins agricoles la proximité d'une ligne électrique

C'est une application qui peut sauver des vies. "Ligne Alerte" est une application conçue par Enedis. Elle s'adresse notamment aux agriculteurs car elle permet de prévenir du danger des lignes électriques aériennes, notamment celles qui se trouvent dans les champs. "Ligne Alerte" prévient les agriculteurs ou les conducteurs d'engins agricoles lorsqu'ils s'approchent trop près d'une ligne. C'est notamment très utile lorsque les ensileuses sont en action. "Une goulotte d'ensileuse peut atteindre 6m40 or une ligne électrique peut-être au plus bas à 6 mètres de hauteur" explique Mickaël, salarié de la Cuma de la Vaige à La Cropte dans le sud Mayenne.

Simplicité d'utilisation

Lorsqu'un utilisateur télécharge l'application, celle-ci charge la cartographie des lignes électriques dans un rayon de 50 kilomètres à la ronde. Ensuite, pas besoin de connexion 4G pour utiliser l'application dans son engin agricole. Il y a trois seuils d'alerte : à 150m, 100m et 50m de toute ligne électrique aérienne. Didier Champin est chargé des questions agricoles à Enedis : "plus l'agriculteur ou le chauffeur de la machine s'approche de la ligne électrique, il sera conscient du risque qu'il prends grâce à un système d'alerte sonore. Les engins agricoles aujourd'hui sont de plus en plus hauts et les hauteurs ne sont pas du tout compatibles avec les hauteurs des réseaux électriques." Un vrai plus pour la sécurité des agriculteurs.

Ligne alerte est une application gratuite disponible dès maintenant sur Androïd et iOS.