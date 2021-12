Une association créé un logo pour identifier les producteurs sur les marchés manceaux

"On a remarqué que les gens ne faisaient pas toujours la différence entre les producteurs et les revendeurs", explique Augustin le Verdier, le président de Positiv'Mans. L'association a mis en place, depuis décembre 2021, des logos intitulés "Ici producteur" à côté des étalages, sur les marchés. L'idée est expérimentée actuellement au marché de la Cité des Pins, et vise à encourager "les circuits courts, pour être plus écologique et proche de ses producteurs".

"Un revendeur, c'est quelqu'un qui va acheter des produits dans les marchés de gros", explique Augustin Le Verdier. "Alors qu'un producteur, il s'occupe de sa terre et de ses animaux. Il en fait une production et la vend sur les marchés." Une différence qui peut paraître simple à certain, mais dont beaucoup n'ont pas connaissance. "La limite est assez floue pour de nombreux clients", constate Augustin Le Verdier.

"Avoir au moins 70% de ses produits sur son étalage"

C'est pour pallier à ce problème que Positiv'Mans a créé le logo "Ici producteur". L'idée a germé en 2020 au sein de l'association, et a été concrétisée cette année grâce à une campagne participative. Sur le marché de la Cité des Pins, 15 producteurs expérimentent actuellement le logo, depuis deux semaines seulement.

Pour bénéficier du logo, il faut adhérer à la charte de Positiv'Mans, "également proposer au moins 70% de produits qui proviennent de l'exploitation du producteur", précise Augustin Le Verdier. Dernières conditions : il faut aussi adhérer à une mutuelle agricole et être coopté par les autres producteurs du marché.