Luant, France

Les sangliers sont chaque année de plus en plus nombreux sur le département de l'Indre et la préfecture veut limiter cette prolifération. Ce lundi matin, une nouvelle battue administrative était organisée sur le secteur de Luant, à l'entrée de la Brenne.

Le rendez-vous est donné à quelques centaines de mètres du bourg, juste derrière le cimetière. Les sangliers viennent de plus en plus près des habitations. Ils forcent les clôtures des jardins, labourent les prés, retournent la terre des terrains agricoles et peuvent causer des accidents de la route.

Les chasseurs ont tué 6 sangliers dans la matinée. © Radio France - Adèle Bossard

Si la préfecture a choisi l'organisation d'une battue administrative, c'est qu'elle considère que les prélèvements des chasseurs ne sont pas suffisants sur le secteur. Xavier Ory, responsable de la chasse à la direction départementale des territoires, a ainsi réuni une trentaine de chasseurs et sept lieutenants louvetiers. Résultats de la matinée de chasse : six bêtes tuées pour près de 70 balles tirées.

"Les propriétaires alentours ont reçu des courriers de pression de chasse mais ils ne jouent pas le jeu"

Jean-Claude Mathé, président des lieutenants louvetiers de l'Indre

Jean-Claude Mathé, président des lieutenants de louveterie de l'Indre, ne s'attache pas vraiment à ces chiffres. "Ça tire de partout mais il y a tellement de sangliers qu'on n'arrivera pas à tous les sortir d'ici, constate-t-il.

Jean-Claude Mathé est le président des Lieutenants de Louveterie de l'Indre. © Radio France - Adèle Bossard

Lui est surtout là pour faire passer un message aux propriétaires des terrains voisins : "Il faut qu'ils jouent le jeu, _ils ont reçu des courriers de mise en demeure mais il ne jouent pas le jeu_. Alors aujourd'hui on est là, et demain on pourra être à côté. Car ils ne chassent que deux ou trois fois par an, et ce n'est pas suffisant ! C'est pour ça que l'administration envoie des courriers pour mettre une pression de chasse".

Des courriers qui restent trop souvent sans réponse, regrette la préfecture. Elle rappelle d'ailleurs que, même si la chasse au sanglier est officiellement close depuis le 28 février, il est toujours possible d'obtenir une dérogation pour le chasser jusqu'à la fin du mois de mars. Les autorisations sont quasi-systématiquement délivrées et il est même possible de télécharger le formulaire directement sur internet.