Une battue administrative en pleine agglo de Périgueux face au nombre "considérable" de sangliers

"C'est tous les jours qu'on est appelés : ils vont dans les jardins, ils tapent dans les clôtures et le compost, c'est le pire : ça les attire, l'odeur, les vers, ça en devient impossible", raconte André Fournier, le président de la société de chasse de Trélissac. Face au nombre "considérable" de bêtes dans le secteur du haut des Maurilloux et du quartier des Romains, la préfecture a autorisé une battue administrative ce dimanche 16 avril dans la matinée.

Depuis près de trois ans, les chasseurs ne viennent plus prélever les sangliers ou même les éloigner sans tirs de la bande de terres et de bois entre l'avenue Michel Grandoux et l'Intermarché sur la route d'Aquacap. Il y a de plus en plus de terrains construits, et les riverains se plaignaient de la présence des chasseurs, qui ont renoncé à venir : "Résultat, il n'ont plus les chasseurs, mais maintenant ils ont les sangliers", explique le chasseur.

Des sangliers en pleine journée autour de l'hôpital

Face au nombre de réclamations des riverains, la mairie a demandé une battue administrative, réalisée par un lieutenant de louveterie professionnel avec l'aide de 40 personnes. "A la chasse et en battue, on en a fait 84 grosses bêtes sur la saison, sur le CRAPA notamment. Mais on a ressorti plus de 100 fœtus", ajoute André Fournier. "Ils n'ont pas peur des gens ! Les gars qui font la sécurité de l'hôpital disent qu'ils les voient en pleine journée, ils prennent de l'assurance. Ils n'ont pas peur."

La battue doit durer de 9h à 16h maximum ce dimanche. Pour sécuriser le site, la circulation est interdite dans ces horaires rue des Digitales, du rond point d'Intermarché au rond point des Colombes, rue des Carrières et rue des Jacinthes.