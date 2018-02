Laval, France

La Légumerie 53 emploie des personnes en réinsertion qui transforment et distribuent des légumes de producteurs locaux à des établissements scolaires, des maisons de retraite ou encore des hôpitaux, ce que l'on appelle de la restauration hors domicile. Cette légumerie connait un véritable succès puisqu'une cinquantaine de départements est venue la visiter afin de reproduire le modèle chez eux. La réussite est aussi du côté de la réinsertion car après le passage à la Légumerie, 73% des personnes ont trouvé un travail.

Une plate-forme logistique équitable

Le projet de la Légumerie 53 distingué par le programme national pour l'alimentation, c'est la création d'une plate-forme logistique équitable. La Légumerie transforme et distribue des légumes de producteurs locaux, et bien elle veut faire la même chose mais avec d'autres produits, des œufs, de la viande etc...cette plate-forme va être testée ces prochains mois et si le concept prend et bien elle sera lancée officiellement en septembre prochain. Elisabeth de Vitton, la directrice de la Légumerie 53, sera vendredi à Paris au Salon de l'Agriculture pour la proclamation des lauréats de ce programme. Elle connaitra le montant de l'aide du Ministère pour réaliser ce projet.