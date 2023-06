Une cagnotte lancée pour aider un couple de maraîchers frappés par la grêle à Apt

Les plants de tomate de Justine et Olivier sont très abîmés, à Apt

Le 5 juin dernier, Justine et Olivier fêtaient l'anniversaire de leur fille, âgée de 2 ans, lorsque la grêle s'est abattue sur leur parcelle, à la sortie d'Apt (Vaucluse). En une demi heure, les trois quarts des plants ont été détruits. Une partie du champ s'est retrouvée sous 15 cm de grêlons. Dix jours plus tard, les plants de tomate font peine à voir, de nombreux melons n'ont pas survécu, tout comme des pieds d'aubergines. Seules les courgettes ont été plus fortes que les intempéries.

"J'ai pleuré... puis je me suis remise au travail", Justine, maraîchère à Apt

Les larmes ont coulé en mesurant l'étendue des dégâts. Puis Justine et son compagnon se sont retroussé les manches. Ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient à leur fournisseur de plants, pour relancer leur saison. "Perdre des pieds de tomates, déjà c'est perdre de l'argent. Mais là, c'est toute notre récolte qui est compromise. Et les factures continuent de tomber pendant ce temps là", explique Justine.

Pour les soutenir, une cagnotte Leetchi a donc été lancée, par l'une de leurs amies. Elle s'ajoute à tous les gestes de sympathie reçus depuis le 5 juin. "Tout ça me redonne foi en l'humanité, dit-elle. Toute cette gentillesse, cet élan de solidarité, ça me fait chaud au cœur". Au-delà de cette cagnotte, si vous voulez aider la ferme Plaisir provençal, sachez que les premières courgettes seront en vente dans les quinze prochains jours.