Les images ont marqué les esprits, celles de bateaux français et anglais se livrant une bataille en mer fin août pour la coquille Saint-Jacques. Mais les assurances refusent de prendre en charge les travaux des trois bateaux normands les plus touchés. Heureusement, la solidarité se met en place.

Les dégâts sur le Kévin II, la Rose des Vents et le Sacha-Léo sont importants. Et les conséquences sont là : à la poissonnerie Chez Angèle par exemple à Courseulles sur Mer, la moitié de l'étale est vide. En effet, le bateau des propriétaires du Kévin II est aujourd'hui en réparation. Pauline Hubert, l'une des filles qui travaille dans cette affaire familiale, dresse le constat : "beaucoup de bois a été endommagé (sur la coque), tout comme le portique, l'engin principal de pêche, il y en a pour environ 20 000 euros de dégâts. On est au moins deux à trois mois sans pouvoir pêcher, c'est dur."

Les assurances ne prennent pas en charge les travaux

Un contre-temps qui tombe au plus mal avec l'ouverture le premier octobre de la pêche à la coquille Saint-Jacques pour les bateaux français qui, à elle seule, représente pour certains 80% de leur chiffre d'affaire. Alors un patron-pêcheur de Trouville, Franck Esnau propriétaire de la "Petite Brise" qui a assisté à l'assaut du 28 août, a décidé de lancer une cagnotte auprès de ses confrères : "les assurances des bateaux ne veulent pas prendre en charge la casse, ils estiment que c'est de la piraterie. Quant aux Anglais, ils ne veulent rien entendre. On va essayer de récolter un maximum d'argent pour que les gars s'en sortent un peu car nous quand on ne travaille pas, c'est de la perte sèche, on n'a pas le droit au chômage." Franck Esnau estime par ailleurs que sans cette action du 28 août, rien n'aurait bougé. En effet, après de multiples rebondissements, un accord a été trouvé. Pas question pour autant que certains en paient les pots cassés. La mairie de Trouville a déjà versé 6000 euros et ce n'est qu'un début. L'argent récolté sera ensuite équitablement versé aux trois bateaux endommagés.