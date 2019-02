Haute-Loire : une cagnotte pour un éleveur de brebis victime d'une attaque de chien errant à Vergongheon

Deux attaques avaient déjà eu lieu en 2017 alors que le troupeau était dans les prés, mais cette fois c'est à l'intérieur du bâtiment que l'éleveur a constaté les dégâts. Un véritable carnage. "J'en ai trouvé une qui était dehors et elle était esquintée, je suis rentré, et là c'était une congère de brebis" se lamente Alain Comptour.

Si on ne trouve pas le ou les propriétaires du ou des chiens, il n'y a pas d'indemnisation... Alain Comptour, éleveur de brebis

"Ça fait mal" poursuit Alain Comptour, "car elles n'étaient pas toutes mortes et j'ai essayé de sauver celles qui pouvait l'être, il a fallu monter sur le tas, donc là on tire sur les bras et on pleure". Plus de 90 brebis ont été tuées. Un préjudice estimé à près de 80000 euros. L'éleveur a porté plainte, une enquête est en cours.

Une cagnotte pour un éleveur de brebis victime d'une attaque de chien errant à Vergongheon en Haute-Loire https://t.co/7CJQhcbezK — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 27, 2019

Pour faire face à cette nouvelle attaque, et contre l'avis de l'éleveur, l'un de ses fils a lancé une cagnotte Leetchi sur internet. "Faire appel à la solidarité, on se dit toujours que nous n'en aurons pas besoin, sauf que deux attaques en deux ans, ça met en péril l'exploitation" explique Anthony Comptour, "arriver à 57 ans et avoir travaillé comme il l'a fait, c'est dommage, on a donc décider de lancer un appel aux dons". La famille a reçu de nombreux soutiens. La cagnotte a déjà permis de récolter plus de 7000 euros.