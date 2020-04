Une carte pour trouver des produits locaux partout en Normandie malgré le confinement

La Région Normandie et l’association de la monnaie normande citoyenne, le RolloN, ont lancé une carte numérique sur laquelle on peut localiser les producteurs locaux, afin de mettre en relation producteurs, distributeurs et consommateurs en cette période de confinement.

C'est une carte interactive de la Normandie, sur laquelle on peut cliquer, et où sont déjà renseignées plus de 200 adresses de producteurs locaux. La Région Normandie l'a lancée ce mercredi, avec l'association de la monnaie normande citoyenne, le RolloN, afin de venir en aide aux producteurs, éleveurs ou pêcheurs qui ne peuvent plus vendre leurs produits sur les marchés avec les mesures de confinement prise pour enrayer l'épidémie de coronavirus.

Cette carte est accessible via le site normandie-rollon.fr

On retrouve sur cette carte interactive des producteurs régionaux situés à proximité de chez soi, avec tous les renseignements. - Capture d'écran

"Plus que jamais, soyez solidaires, consommez local !", écrit Hervé Morin, le Président de la Région Normandie dans un communiqué. En quelques clics, on retrouve sur cette carte interactive des producteurs régionaux situés à proximité de chez soi, avec tous les renseignements. Les acheteurs peuvent ensuite contacter les producteurs, la plateforme n’obligeant à aucune transaction en ligne.

Tous les producteurs qui sont intéressés sont appelés à renseigner leur coordonnées sur cette plateforme.