Une centaine d’agriculteurs en colère à Montpellier

Montpellier, France

En tête de cortège, un tracteur et une machine à vendanger. Ce mardi, une centaine d'agriculteurs ont répondu à l'appel des syndicats FDSEA et JA, pour mener une opération escargot à Montpellier. En premier lieu, ils disent en avoir assez de "l'agribashing" : pesticides, malbouffe, pollution des sols et de l'air, maltraitance animale, ils sont rendus responsables de tous les maux. Ils protestent aussi contre une "distorsion de la concurrence" avec les pays étrangers et contre des accords internationaux, comme le CETA, qui "menacent l'équilibre agricole".

"Nous sommes aussi des consommateurs, les produits que nous mettons sur le marché, on les mange aussi. Moi, je suis maman d'un petit garçon d'un an, je ne lui fais pas manger des choses que je considérerais comme néfastes. On produit en pensant que ce qu'on produit est le meilleur. Voilà !", assène Camille Banton, la présidente des Jeunes agriculteurs dans l'Hérault.